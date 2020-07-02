ANA SAYFA
Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!
Ozan Güven'in evinde yaşadıkları tartışma sonrası feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz aldığı darp raporu sonrası oyuncudan şikayetçi oldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye devam ederken, Hadise de şiddete karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösteren Hadise, 'Eziksiniz' sözleriyle Ozan Güven'i hedef aldı.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:16
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12