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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

Ozan Güven'in evinde yaşadıkları tartışma sonrası feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz aldığı darp raporu sonrası oyuncudan şikayetçi oldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye devam ederken, Hadise de şiddete karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösteren Hadise, 'Eziksiniz' sözleriyle Ozan Güven'i hedef aldı.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:16
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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

Ozan Güven, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği haberleriyle gündemden düşmüyor. İkili arasında 13 Haziran günü başlayan kavga Ozan Güven'i darbetmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz, hastaneye giderek darp raporu aldı.

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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

"BİR SAATTEN FAZLA SÜREN AĞIR FİZİKSEL ŞİDDET..."

Kavga haberlerinin basına yansıması sonrası açıklama yapan Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güney tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı savunacağım" ifadelerini kullandı.

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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

"BAYILDIKTAN SONRA DA VURMAYA DEVAM ETTİ"

Güven'den dayak yediğini söyleyen Bulutsuz, bayıldıktan sonra da şiddetin devam ettiğini iddia ederken, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları savcılığa delil olarak sundu. Mahkeme, Ozan Güven'in iki ay süreyle Bulutsuz'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

Deniz Bulutsuz'a ünlü isimlerden gelen destek büyürken, Hadise de yaşanan şiddete karşı sessiz kalmadı.

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Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

Ozan Güven'e çok sert tepki gösteren Hadise, 'Kadına şiddete hayır' etiketiyle yaptığı paylaşımda 'Eziksiniz' diyerek isyan etti.