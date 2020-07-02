Hadise'den Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven’e sert tepki: Eziksiniz!

"BAYILDIKTAN SONRA DA VURMAYA DEVAM ETTİ"

Güven'den dayak yediğini söyleyen Bulutsuz, bayıldıktan sonra da şiddetin devam ettiğini iddia ederken, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları savcılığa delil olarak sundu. Mahkeme, Ozan Güven'in iki ay süreyle Bulutsuz'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.