Mert Yazıcıoğlu'nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! 'Bu nasıl benzerlik'

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu şimdilerde, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun annesini merak edip araştıranlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun annesi...

ahaber.com.tr Giriş: 26.06.2024 16:11 Güncelleme: 26.06.2024 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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