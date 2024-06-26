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Mert Yazıcıoğlu'nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! 'Bu nasıl benzerlik'

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu şimdilerde, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçiyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun annesini merak edip araştıranlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 16:11 Güncelleme: 26.06.2024 16:13
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Mert Yazıcıoğlu’nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! ’Bu nasıl benzerlik’

Oyunculuk kariyerine bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine ziyarette bulunarak başlayan Mert Yazıcıoğlu, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Mert Yazıcıoğlu’nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! ’Bu nasıl benzerlik’

Yer aldığı dizilerde başarılı bir performans sergileyen oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Yazıcıoğlu, bu kez de annesiyle gündem oldu.

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Mert Yazıcıoğlu’nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! ’Bu nasıl benzerlik’

Bir zamanlar oyuncu Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı. Anne-oğul benzerlikleriyle herkesi şaşırttı. İşte başta Mert Yazıcıoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Mert Yazıcıoğlu’nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! ’Bu nasıl benzerlik’

Kenan İmirzalıoğlu ve annesi

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Mert Yazıcıoğlu’nun annesi bakın kim! Sır gibi saklıyordu! ’Bu nasıl benzerlik’

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu