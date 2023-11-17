Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

Son günlerde gündemi sarsan Dilan-Engin Polat olayının ardından, şimdi de Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin operasyonuyla ilgili son dakika gelişmeleri merakla bekleniyor. İddialara göre kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve operasyonun detayları merak edilmeye başlandı. Peki Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı?