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Haberler Galeri Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

Son günlerde gündemi sarsan Dilan-Engin Polat olayının ardından, şimdi de Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin operasyonuyla ilgili son dakika gelişmeleri merakla bekleniyor. İddialara göre kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve operasyonun detayları merak edilmeye başlandı. Peki Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:26
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Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. İddialara göre kara para aklamakla suçlanan kardeşler hakkında tutuklama kararı alındı. Bahar Candan'ın emniyetteki sorgusunda, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon aktarıldı" mesajıyla ilgili 'espriydi' savunması dikkat çekti. Olayın detayları ve kardeşlerin savunmaları, kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

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Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN TUTUKLANDI MI?

Savcılık sorgularının ardından Nihal Candan, Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alınan ifadelerin ardından kararını açıklayan hakimlik, "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan üç şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.

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Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

NİHAL CANDAN VE BAHAR CANDAN OPERASYON DETAYLARI

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla geçen pazartesi günü gözaltına alındı.

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Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

'Sazan sarmalı' adı verilen soruşturma kapsamında aynı gün Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hacı İsrafil Sağlam ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde üç gün süreyle tutulan Candan kardeşler önceki gün akşam üzeri sorguya alındı. Nihal ve Bahar Candan'a Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın'la ilişkileri soruldu.

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Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?

Nihal Candan, Onur Apaydın'ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını ifade ederken, Apaydın'ı Kaan Hamzaoğlu olarak tanıdığını söyledi. Kendisiyle yaşadıkları kavga sonrasında o dönem hakkında şikâyetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin gerçek isminin Onur Apaydın olduğunu şikâyetinden sonra öğrendiğini söyledi.