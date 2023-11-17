Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yalı Çapkını dizinde canlandırdığı Pelin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Buçe Buse Kahraman, oyunculuğu ve güzelliğiyle de beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kahraman, son paylaşımında takipçilerine sürpriz yaptı. Sır gibi sakladığı sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınladı. İşte Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...