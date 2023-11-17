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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yalı Çapkını dizinde canlandırdığı Pelin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Buçe Buse Kahraman, oyunculuğu ve güzelliğiyle de beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kahraman, son paylaşımında takipçilerine sürpriz yaptı. Sır gibi sakladığı sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınladı. İşte Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 13:20
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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, paylaşımıyla gündeme oturdu. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Kahraman son paylaşımında sevgilisi ile pozlarını yayınladı.

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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

SEVGİLİSİNİ İLK KEZ GÖSTERDİ

Bugüne kadar ilişkisini gözlerden uzakta yaşayan Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

"Sen geldin benim deli köşemde durdun" notuyla yayınladığı karelere beğeni yağdı.

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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Güzel oyuncunun takipçileri "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol" yorumlarında bulundu.

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Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu! Sevgilisi bakın kim çıktı

İşte Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...