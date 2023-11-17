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Haberler Galeri Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 4 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Nikah hazırlıkları yapan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken Ceylan ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İstinye'de görüntülenen genç kız ünlü şovmenle ilişkisi ve ayrılık kararıyla ilgili sessizliğini bozdu. Erbil hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ceylan, "Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:10
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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

"UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA TEK EŞLİ OLDUM"

Erbil ise ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. O yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi. Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi."

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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

"Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum."

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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”

"İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Bir erkeğe verdiği hediyeyi geri istemek yakışmaz. Öyle bir şey de olmadı. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hala konuşuyoruz. Barışma durumumuz yok. Çok yıprandık ikimizde."