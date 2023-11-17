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Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ilgili sessizliğini bozdu! “Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş!”
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 4 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Nikah hazırlıkları yapan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken Ceylan ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İstinye'de görüntülenen genç kız ünlü şovmenle ilişkisi ve ayrılık kararıyla ilgili sessizliğini bozdu. Erbil hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ceylan, "Ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş" ifadelerini kullandı.