15 Eylül 2024, Pazar
Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Bir Gece Masalı itirafı: '4-5 saat suda kaldım'
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam not aldı. Dizide Burak Deniz'in rol arkadaşı olan Su Burcu Yazgı Coşkun, özel hayatı ve dizide canlandırdığı karakter hakkında samimi itiraflarda bulundu. Yörük kızı Canfeza'ya hayat veren güzel oyuncu, izleyiciler tarafından dikkat çeken sahne için "Suya girme sahnesi sanırım 4-5 saat sürdü. Evet, biraz zordu ama mağaranın atmosferi gerçekten büyüleyiciydi." dedi.
Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:09