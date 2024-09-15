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Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Bir Gece Masalı itirafı: '4-5 saat suda kaldım'

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam not aldı. Dizide Burak Deniz'in rol arkadaşı olan Su Burcu Yazgı Coşkun, özel hayatı ve dizide canlandırdığı karakter hakkında samimi itiraflarda bulundu. Yörük kızı Canfeza'ya hayat veren güzel oyuncu, izleyiciler tarafından dikkat çeken sahne için "Suya girme sahnesi sanırım 4-5 saat sürdü. Evet, biraz zordu ama mağaranın atmosferi gerçekten büyüleyiciydi." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:09
Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı itirafı: ’4-5 saat suda kaldım’

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, özel hayatı ve dizide canlandırdığı Canfeza hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı itirafı: ’4-5 saat suda kaldım’

Su Burcu Yazgı Coşkun, henüz 6 yaşındayken setlere adım attı. Birçok reklam filminde oynadı, uzun soluklu dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı. Şöhret basamaklarını adım adım çıkan Coşkun, ekranların masum, naif genç kızı olarak ön plana çıktı ve son dönemin aranılan yıldızlarından biri oldu. Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu, Yörük kızı Canfeza karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı itirafı: ’4-5 saat suda kaldım’

Modern bir aşk masalını ekrana taşıyan dizi, aynı zamanda aksiyon ve intikam dolu hikayesiyle de izleyiciyi etkisi altına aldı. Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey Konağı'na uzanan güçlü hikaye, ilk bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve reytingleri altüst etti.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı itirafı: ’4-5 saat suda kaldım’

Sabah'ın haberine göre; Su Burcu Yazgı Coşkun'un açıklamaları şu şekilde:

- Bir Gece Masalı'nda Canfeza Kilimci'yi canlandırıyorsunuz. Onu nasıl tanımlarsınız?

- Canfeza bir yörük kızı. Annesini doğum sırasında kaybediyor. Babası da Canfeza'yı kendi çıkarları için zorla evlendirmeye çalışıyor. Kendini büyük bir kaosun ortasında bulan Canfeza, inancı ve aşkına tutunarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

- Yörük kızını oynamak için nasıl bir çalışma yaptınız?

- Canfeza, at binen ve atları seven bir karakter. Ben de at binmeyi çok seviyordum, ancak profesyonel bir eğitim almamıştım. Diziden önce bu rol için özel binicilik dersleri aldım.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı itirafı: ’4-5 saat suda kaldım’

- Pamukkale'nin doğal güzelliklerini ekrana yansıttınız. Nasıl geçti çekimler?

- Çekimlerimize Denizli'de başladık ve Denizli gerçekten çok güzeldi. Hem atmosferi büyüleyiciydi, hem de harika sahneler çektik. Kaklık Mağarası, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Tiyatrosu gibi etkileyici yerlerde çekimler yaptık. Oradan dönmek istemedim, çünkü hem havası hem de atmosferi gerçekten masalsıydı.

- Duygusal bir dizi ama bir yandan da aksiyon sahneleri de dikkat çekiyor. Herkese hitap edecek bir proje mi?

- Bence 'Bir Gece Masalı', geniş bir kitleyi kendine çekebilecek bir yapım. İçinde aşk, intikam, aksiyon ve heyecan dolu bir tempo barındırıyor. İzleyicilerimizin bu hikayeye bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü her duyguyu derinlemesine izleyecekleri bir iş.