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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere katıldı. Son dönemde sanat dünyasının da gündeminde olan aşı tartışmalarına katılan İşçil, ithal aşıyla ilgili olarak sağlıkçılara güvendiğini söyledi. İşçil, "Onlardan iyi bilemeyiz yaptırın derlerse yaptıracağız. Riskin olduğu sektördeyim ben de herhalde bu sektöre de aşılama yapılacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 08:51
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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

"YETİŞKİN FİLMLERİNDE OYNUYORUM ARTIK"

Dijital platformdaki bir dizide yer alan oyuncu, "Dijitalde olmak oyuncu için daha mı konforlu?" sorusu üzerine ilginç bir yanıt verdi.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Ünlü oyuncu, "Evet süreler uzun yetişkin filminde oynuyorum artık. Yetişkin yetişkin oluyoruz biz. Şu sürece girince de insan çalışmaya her şeyi özlüyor" ifadesini kullandı.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

"ONLARDAN DAHA İYİ BİLEMEYİZ"

İşçil ayrıca son dönemde sanat dünyasında da tartışmalara neden olan ithal aşıya sıcak baktığını ve setlerin de aşılanabileceğini söyledi.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Sağlıkçılara güvendiğini anlatan oyuncu, "Bizim sağlıkçılarımız ne diyorsa onlardan daha iyi bilemeyiz, ne yap derlerse yapacağız. Sonuçta dünyanın ortak dili İngilizce değil mi? Ne yaptıracaklarsa yapacağız. Temassız kalabildiğince kendimi korumaya çalışacağım, risk almamayı tercih ederim. Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum, bir de bizim işimizde maske de yok öyle bir çekim şansımız da olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır" şekilde konuştu.