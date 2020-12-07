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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…
Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere katıldı. Son dönemde sanat dünyasının da gündeminde olan aşı tartışmalarına katılan İşçil, ithal aşıyla ilgili olarak sağlıkçılara güvendiğini söyledi. İşçil, "Onlardan iyi bilemeyiz yaptırın derlerse yaptıracağız. Riskin olduğu sektördeyim ben de herhalde bu sektöre de aşılama yapılacaktır" dedi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 08:51
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