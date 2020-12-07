Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Sağlıkçılara güvendiğini anlatan oyuncu, "Bizim sağlıkçılarımız ne diyorsa onlardan daha iyi bilemeyiz, ne yap derlerse yapacağız. Sonuçta dünyanın ortak dili İngilizce değil mi? Ne yaptıracaklarsa yapacağız. Temassız kalabildiğince kendimi korumaya çalışacağım, risk almamayı tercih ederim. Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum, bir de bizim işimizde maske de yok öyle bir çekim şansımız da olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır" şekilde konuştu.



