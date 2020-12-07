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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'ın eşi Terken Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Hatice Şendil oyunculuğuyla büyük takdir toplarken, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun hayatına ilişkin araştırmalarda bulunan hayranları, yıllar içindeki değişimini görünce gözlerine inanamadı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun Terken Hatun'u Hatice Şendil'in yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 05:43
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı güzel oyuncu Hatice Şendil yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti. İşte güzel oyuncu Hatice Şendil ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

İlayda Çevik

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

İlayda Çevik

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  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

İlayda Çevik

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  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti

İlayda Çevik