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Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil bambaşka biriymiş! Değişimi şoke etti
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'ın eşi Terken Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Hatice Şendil oyunculuğuyla büyük takdir toplarken, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun hayatına ilişkin araştırmalarda bulunan hayranları, yıllar içindeki değişimini görünce gözlerine inanamadı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun Terken Hatun'u Hatice Şendil'in yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 05:43
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