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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşiyle benzerliği görenleri şoke etti! Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşiyle benzerliği görenleri şoke etti!
Babil'de canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri ekranlarda olmasına rağmen aile hayatını kameralardan uzak tutan Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 18:22
Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
KENAN İMİRZALIOĞLU
KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU
KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU
ARAS BULUT İYNEMLİ