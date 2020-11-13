Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşiyle benzerliği görenleri şoke etti!

Babil'de canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri ekranlarda olmasına rağmen aile hayatını kameralardan uzak tutan Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi...