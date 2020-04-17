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Haberler Galeri Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Aslı Enver Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 19:11
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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden gündem gelen Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

TUBA ÜNSAL

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal'ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.