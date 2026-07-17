Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın"

Son dönemde konserleriyle adından söz ettiren Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda beslenme alışkanlıkları hakkında konuşan Taşçı, vegan beslenmenin kendisine hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi geldiğini söyledi.

"Veganlıktan hiç zarar görmedim. Aksine hayatım çok hafifledi. Hem ruhsal hem fiziksel olarak çok daha sağlıklı yaşamaya başladım." diyen Taşçı, vegan olmanın günümüzde eskisi kadar zor olmadığını ifade etti.

Programda balık tüketimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tan Taşçı, "Balık çok daha tehlikeli. Çok daha farklı bir mikroorganizması var. Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi alıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider. Zarar verir." ifadelerini kullandı.

BALIK VE YUMURTA SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

"YUMURTA TAVUĞUN REGLİSİDİR"

Taşçı ayrıca, "Bütün hayvansal gıdalar bize zarar verir." diyerek yumurtayla ilgili de şu sözleri sarf etti:

"Yumurta, teknik olarak tavuğun reglisidir aslında. Nasıl soframıza geldi bilmiyorum ama yumurta yemek bilimsel açıdan çok tehlikeli."