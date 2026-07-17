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Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündeme geldi. Vegan yaşam tarzını savunan Taşçı'nın balık ve yumurtayla ilgili ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı ünlü isme tepki gösterdi.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 1

Son dönemde konserleriyle adından söz ettiren Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda beslenme alışkanlıkları hakkında konuşan Taşçı, vegan beslenmenin kendisine hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi geldiğini söyledi.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 2

VEGAN BESLENMEYİ SAVUNDU

"Veganlıktan hiç zarar görmedim. Aksine hayatım çok hafifledi. Hem ruhsal hem fiziksel olarak çok daha sağlıklı yaşamaya başladım." diyen Taşçı, vegan olmanın günümüzde eskisi kadar zor olmadığını ifade etti.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 3

BALIK VE YUMURTA SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Programda balık tüketimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tan Taşçı, "Balık çok daha tehlikeli. Çok daha farklı bir mikroorganizması var. Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi alıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider. Zarar verir." ifadelerini kullandı.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 4

"YUMURTA TAVUĞUN REGLİSİDİR"

Taşçı ayrıca, "Bütün hayvansal gıdalar bize zarar verir." diyerek yumurtayla ilgili de şu sözleri sarf etti:

"Yumurta, teknik olarak tavuğun reglisidir aslında. Nasıl soframıza geldi bilmiyorum ama yumurta yemek bilimsel açıdan çok tehlikeli."

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 5

Ünlü şarkıcı, vegan beslenmenin bir ay süreyle bile denenmesinin faydalı olacağını savunurken, şehir yaşamının ve kapitalist düzenin insanları sağlıksız alışkanlıklara yönlendirdiğini öne sürdü.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 6

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI: "LÜTFEN SADECE ŞARKI SÖYLE"

Ünlü şarkıcının balık ve yumurtayla ilgili ifadeleri çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, paylaşım platformlarında peş peşe yorumlar yapıldı. Bir kısım kullanıcı "Lütfen sadece şarkı söyle", "Balık ve yumurta yeseydin böyle olmazdın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 7

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

"İnsanlığın varlığından beri yenen yumurtaya 'tavuğun reglisi' denmesi şoku. Herkes konuşmamalı bence. Çok iyi bir müzisyensin, öyle kalmalısın."

"40 yaşındayım, her gün 3 tane haşlanmış yumurta yiyorum. Yüzüm parlıyor ve vücudum kas kaybetmediği için sarkmıyor."

"Tan, lütfen sadece şarkı söyle, olur mu?"

"Dünyadaki en kaliteli, en doğal ve en ucuz protein kaynağı yumurtadır."

"Herkes uzman oldu. Doktorlar, biyologlar, bu işin uzmanları boşa mı okudu?"

"70 yaşındayım, kendimi bildim bileli sabahları iki haşlanmış yumurta yerim. Kemiklerim de oldukça sağlam."

Tan Taşçı'nın yumurta çıkışına peş peşe tepkiler: "Yeseydin böyle olmazdın" 8

UZMANLAR NE DİYOR?

Beslenme uzmanları, sağlıklı bireylerde dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni içinde yumurta ve balığın önemli protein, vitamin ve mineral kaynakları arasında yer aldığını belirtiyor.

Bu gıdaların tüketimi; kişinin yaşı, sağlık durumu, kronik hastalıkları ve alerjileri gibi bireysel faktörler dikkate alınarak planlanmalıdır. Tek bir gıda grubunun tüm bireyler için zararlı olduğu yönündeki genellemeler bilimsel bir değerlendirme olarak kabul edilmemektedir.

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