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Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

94. Oscar Ödül Töreni'nde eşi ile ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith, kariyerinde zor günler yaşamaya başladı. Oscar'dan 10 yıl boyunca men edilmesinin ardından birçok projesi iptal edilen oyuncunun stresle baş etmek için uzmanlardan yardım istediği iddia edildi. Eşi Jada Pinkett-Smith'ten ise yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:25
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Will Smith’in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.

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Will Smith’in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.

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Will Smith’in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.

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Will Smith’in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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Will Smith’in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi

Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım" açıklamasını yapmıştı.