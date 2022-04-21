21 Nisan 2022, Perşembe
Will Smith'in attığı tokat hayatını altüst etti! Eşi de sırt çevirdi
94. Oscar Ödül Töreni'nde eşi ile ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith, kariyerinde zor günler yaşamaya başladı. Oscar'dan 10 yıl boyunca men edilmesinin ardından birçok projesi iptal edilen oyuncunun stresle baş etmek için uzmanlardan yardım istediği iddia edildi. Eşi Jada Pinkett-Smith'ten ise yeni bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:25
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