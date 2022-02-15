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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Baba bu akşam ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. Güzel oyuncu Özge Yağız, dizide "Büşra" karakterine hayat verecek. Özge Yağız'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 18:26
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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak Baba dizinin kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. Kadroda yer alan isimler arasında bulunan güzel oyuncu Özge Yağız'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Baba, yayın macerasına başlıyor. Diziye geri sayım sürerken, oyuncular ve karakterler de merak konusu.

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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak olan kadın oyunculardan biri de Özge Yağız oldu.

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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Tolga Sarıtaş'ın canlandıracağı Kadir karakterinin kız kardeşi Büşra olarak izleyeceğimiz oyuncu, hikayenin dramı yüksek karakterlerinden birisiyle izleyici karşısına çıkacak.

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Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Baba dizisinin tanıtımını 2,8 milyonluk Instagram hesabından paylaşan Özge Yağız, sevenlerini heyecanlandırdı. Öte yandan Büşra karakteri ve Özge Yağız'a dair bilgiler de arama motorlarında sorgulanıyor.