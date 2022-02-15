Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Baba bu akşam ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. Güzel oyuncu Özge Yağız, dizide "Büşra" karakterine hayat verecek. Özge Yağız'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...