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Haberler Galeri Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Baba dizisinde canlandırdığı Büşra karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yemin dizisindeki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, son dönemde ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi ise gündem oldu. Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İçimizden Biri'nin yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 15.02.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 17:11
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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eski rol arkadaşı ile aşk yaşadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

İşte Özge Yağız'ın sevgilisi…

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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

TOLGA SARITAŞ VE SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...
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Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...