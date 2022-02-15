Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Baba dizisinde canlandırdığı Büşra karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yemin dizisindeki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, son dönemde ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi ise gündem oldu. Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İçimizden Biri'nin yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...