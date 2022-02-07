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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Sıfır Bir dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Camdaki Kız'da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Ceyhan'ın yaptığı paylaşım ile evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan Cihangir Ceyhan, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 11:25
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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Sıfır Bir adlı dizide oynadığı Cio karakteriyle adını duyuran ve sonrasında Çukur, Alev Alev gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alıyor.

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Sadece işiyle gündeme gelen ve özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncuyla ilgili herkesi şaşkına çeviren bir olay ortaya çıktı.

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

"RABBİM SANA SAĞLIK VERSİN EVLADIM"

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, ilk defa oğlu ve eşiyle fotoğrafını paylaştı.

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı. Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.