Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan şok paylaşım! Meğer evli ve çocukluymuş…

Sıfır Bir dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Camdaki Kız'da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Ceyhan'ın yaptığı paylaşım ile evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan Cihangir Ceyhan, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.