Ayrılık Hande Erçel’e yaradı! Ücretini iki katına çıkardı

3 yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la yollarını ayıran Hande Erçel'e ayrılık yaradı. Kariyerinde büyük bir ilerleme yaşayan Hande Erçel, reklam filmleriyle de hatrı sayılır bir gelir elde etti. Bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu, 800 bin TL olan ücretini ayrılık sonrası ikiye katladı.