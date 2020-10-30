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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayrılık Hande Erçel’e yaradı! Ücretini iki katına çıkardı Ayrılık Hande Erçel’e yaradı! Ücretini iki katına çıkardı
3 yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la yollarını ayıran Hande Erçel'e ayrılık yaradı. Kariyerinde büyük bir ilerleme yaşayan Hande Erçel, reklam filmleriyle de hatrı sayılır bir gelir elde etti. Bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu, 800 bin TL olan ücretini ayrılık sonrası ikiye katladı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 13:22
Geçtiğimiz yaz sürpriz bir şekilde Mustafa Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel'e, ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir giyim markası ile anlaşma yapan 26 yaşındaki oyuncu, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti.
Takvim gazetesinin haberine göre; Hande Erçel'in, bu reklam filminden 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi.
Kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan oyuncu, ilk reklam filminden 800 bin TL almıştı.
Böylece Hande Erçel, reklam fiyatını ikiye katlamış oldu, "Murat Dalkılıç ayrılığı yaradı" yaradı yorumları yapıldı.