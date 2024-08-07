Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

"Perihan Abla" dizisinde canlandırdığı 'Şakir' ve "Süper Baba"da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında "Unutma Beni" adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. Türk televizyon ve sinema dünyasında "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Altuğ, kariyeri boyunca pek çok önemli projeye imza attı.