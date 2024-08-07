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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızı Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızı Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman ve Hüseyin Kutman gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine, usta oyuncu Şevket Altuğ'un hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde 81 yaşında olan usta oyuncu hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminin güzeli çıktı. İşte Şevket Altuğ'un 53 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:11
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

"Perihan Abla" dizisinde canlandırdığı 'Şakir' ve "Süper Baba"da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında "Unutma Beni" adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. Türk televizyon ve sinema dünyasında "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Altuğ, kariyeri boyunca pek çok önemli projeye imza attı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

"81"

Altuğ, geçtiğimiz aylarda doğum günü paylaşımıyla gündem olmuştu. Yıllardır Datça'da yaşayan usta sanatçı, doğum gününde çekilen fotoğrafını "81" notuyla paylaşmıştı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

Saon olarak Hababam Saınıfı Güle Güle filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine Altuğ'un hayatı da merak konusu oldu.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Altuğ'un eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam yıldızı çıktı hem de Süt Kardeşler filminin güzellerinden..

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızı Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...

Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'dan başkası değil.