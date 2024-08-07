07 Ağustos 2024, Çarşamba
Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızı Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam güzeliymiş! 53 yıldır evliler...
Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman ve Hüseyin Kutman gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine, usta oyuncu Şevket Altuğ'un hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde 81 yaşında olan usta oyuncu hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminin güzeli çıktı. İşte Şevket Altuğ'un 53 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:11