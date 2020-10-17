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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru! Hızlıca uzaklaştı... Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru! Hızlıca uzaklaştı...
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bu yıla damgasını vuran Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme geldi. Silikonlarının patlamasıyla soluğu hastanede aldığı iddia edilen Sarıkaya'nın hastaneye başka bir isimle yattığı iddiası konuşulmuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenen Sarıkaya, o soruları duyunca hızlıca uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 09:34
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.
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Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.
Nişantaşı'ndaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar hızlıca aracına binen oyuncuya "Estetik için mi geldiniz?" sorusu yöneltildi.
Bu konular hakkında konuşmayacağını söyleyen Sarıkaya, "Acelem var, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek aracı ile oradan ayrıldı.