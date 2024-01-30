Aynalı Tahir'in büyük aşkı Sedef'in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

90'lı yıllarda yayınlanan "Aynalı Tahir" dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Yeşim Büber'in son hali görenleri şaşırttı! Alişan ile başrolünü paylaştığı dizide canlandırdığı "Sedef" karakteriyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Oyuncunun teknede yaşadığını görenler ise şaşkına döndü. İşte güzel oyuncunun son hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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