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Aynalı Tahir'in büyük aşkı Sedef'in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

90'lı yıllarda yayınlanan "Aynalı Tahir" dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Yeşim Büber'in son hali görenleri şaşırttı! Alişan ile başrolünü paylaştığı dizide canlandırdığı "Sedef" karakteriyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Oyuncunun teknede yaşadığını görenler ise şaşkına döndü. İşte güzel oyuncunun son hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:23
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Aynalı Tahir’in büyük aşkı Sedef’in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

90'lı yıllara damga vuran "Aynalı Tahir" dizisinde Sedef karakterini canlandıran oyuncu Yeşim Büber, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Sevilen ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Aynalı Tahir’in büyük aşkı Sedef’in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

Aynalı Tahir dizisi, milyonların beğenisini kazanmıştı. 1998-2002 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinin başrollerinde Alişan, Arif Kilisli, Erkan Petekkaya, Bulut Aras, Saruhan Hünel, Kayra Şenocak, Yeşim Büber, Arkın Gelenbe, Emine Ün, Nihan Özcan gibi isimler yer almıştı.

Toplamda 5 sezondan oluşan ve 175. bölümü ile ekranlara veda eden Aynalı Tahir dizisi, aynı zamanda Yeşim Büber'in de büyük bir üne kavuşmasını sağlamıştı.

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Aynalı Tahir’in büyük aşkı Sedef’in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

Dizide Sedef karakterine hayat veren Yeşim Büber, o dönem renkli gözleri ve güzelliği ile kendisine hayran bırakıyordu.

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Aynalı Tahir’in büyük aşkı Sedef’in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile hayatını birleştirdi. Bu evliliğinden Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları dünyaya gelen güzel oyuncu, tam 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor.

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Aynalı Tahir’in büyük aşkı Sedef’in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...

Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti.