Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Malum tedavi olduğum için evlendiğimden beri zor geçiyor. Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak, çocukların ve ailelerin ölmeleri, Müslüman olarak bana dokunuyor. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Yeni yılda barış gelsin. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah verecek. Allah ne verse olur, ondan büyük yok" yanıtını verdi.