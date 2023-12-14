14 Aralık 2023, Perşembe
Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!
Şarkıcı Aylin Coşkun Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Uzun zamandır çocuk tedavisi gören şarkıcı yeni projeleriyle geri döneceğini belirtirken Aleyna Tilki'nin "Sahnelerim engelleniyor" sözleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Genç şarkıcının kendi ayağına sıktığını belirten Coşkun, "Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız. Aleyna küçük olmanın ekmeğini yedi. Aynı popülariteyi hep beklemesi olmaz. Bir psikoloğa gitmesi gerekiyor" dedi. İşte Aylin Coşkun'un açıklamaları...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:11
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