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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

Şarkıcı Aylin Coşkun Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Uzun zamandır çocuk tedavisi gören şarkıcı yeni projeleriyle geri döneceğini belirtirken Aleyna Tilki'nin "Sahnelerim engelleniyor" sözleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Genç şarkıcının kendi ayağına sıktığını belirten Coşkun, "Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız. Aleyna küçük olmanın ekmeğini yedi. Aynı popülariteyi hep beklemesi olmaz. Bir psikoloğa gitmesi gerekiyor" dedi. İşte Aylin Coşkun'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:11
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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

Aylin Coşkun, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişim. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi.

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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Malum tedavi olduğum için evlendiğimden beri zor geçiyor. Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak, çocukların ve ailelerin ölmeleri, Müslüman olarak bana dokunuyor. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Yeni yılda barış gelsin. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah verecek. Allah ne verse olur, ondan büyük yok" yanıtını verdi.

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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

"ALEYNA KÜÇÜK OLMANIN EKMEĞİNİ YEDİ"

Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu:

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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

"ALEYNA KENDİ AYAĞINA SIKTI"

"Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajerle dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama... İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı. Hızlı bir giriş yaptı. Pırıl pırıl kız. Onun yaşındayken anne-babamız bize sahip çıktı. Onun annesinin anladığım kadarıyla biraz şarkıcılıkla ilgili hevesi var. Kızını biraz durdurmalı."

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Aylin Coşkun Aleyna Tilki’yi hedef aldı: Kendi ayağına sıktı!

"BİR PSİKOLOĞA GİTMESİ GEREKİYOR"

"Hızlı tüketim var. Üç ayda biri çıkıyor. Yeniler üç-beş ay sonra sevilmiyor. Biz eskiden geldiğimiz için şanslıyız. Daha önünde uzun yıllar var. Daha neler görecek. Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız. Bizim zamanında dergi kapaklarıyla meşhur olunuyordu. Şimdi internete döndü. Herkesin bir dönemi var. Aleyna küçük olmanın ekmeğini yedi. Aynı popülariteyi hep beklemesi olmaz. Bir psikoloğa gitmesi gerekiyor."