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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı erteledi. Öte yandan mahkemede ilginç bir an yaşandı. Hakimin, yakışıklı oyunca aylık gelirini sorması üzerine Tatlıtuğ'un verdiği yanıt sosyal medyanın diline düştü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 19:02
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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemede aylık gelirini açıkladı.

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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ, avukatı ile birlikte katıldı.

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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

İddialara göre, dün mahkemede aylık gelirini açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada gündem yarattı.

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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım.

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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

...Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.