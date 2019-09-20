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Aylık gelirini hesaplayamadı! Araya avukatı girdi... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...
Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı erteledi. Öte yandan mahkemede ilginç bir an yaşandı. Hakimin, yakışıklı oyunca aylık gelirini sorması üzerine Tatlıtuğ'un verdiği yanıt sosyal medyanın diline düştü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 19:02
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