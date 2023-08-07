Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

40 yıl önce sosyetik isim Zeynep Akar ile evlenen Ayhan Sicimoğlu, bu süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'teki evlerinde keyif sürmüştü. Ancak dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıkınca işler değişti. Tedavi sürecine 2 yıl dayanan ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" diyerek eşini terk etti. Sicimoğlu bir daha eşini arayıp sormazken Akar ise hayata küstü. Günaydın dyazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.