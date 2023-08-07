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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

40 yıl önce sosyetik isim Zeynep Akar ile evlenen Ayhan Sicimoğlu, bu süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'teki evlerinde keyif sürmüştü. Ancak dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıkınca işler değişti. Tedavi sürecine 2 yıl dayanan ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" diyerek eşini terk etti. Sicimoğlu bir daha eşini arayıp sormazken Akar ise hayata küstü. Günaydın dyazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:49
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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

MFÖ'nün en sevilen şarkısı 'Peki Peki Anladık'ı, Mazhar Alanson'un, Ayhan Sicimoğlu'na ithafen yazdığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. O şarkının en güzel yeri "Sen neymişsin be abi"dir. Evet Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi!

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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

Alanson, şarkıda Sicimoğlu'na özetle "Peki peki anladık, her şeyden sen anlarsın, sen neymişsin be abi" derken ben ise vefasızlığı yüzünden bu cümleyi kurdum.

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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

Kimse bilmez ama müzisyen, seyahat programı yapımcısı ve gurme Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlenmiş. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşanırlar.

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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

Resmi olmasa da evlilikleri devam eder, hatta Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşarlar, ailenin Bodrum'daki yazlığında tatillerini yaparlar, ailenin Paris'teki evlerinde keyif sürerler. Evlilikleri mutlu mesut devam ederken dört yıl önce Akar'ın beyninde tümöre rastlanıyor.

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Ayhan Sicimoğlu hasta eşini terk etti! “Bu nasıl bir insafsızlık!”

Amerika'da başarılı bir ameliyat geçiriyor ama tam iyileşmesi için evde düzenli olarak vücudunu hareket ettirmesi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev eşi Sicimoğlu'na düşüyor.