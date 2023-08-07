Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listeye 3 Türk de girdi! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

Top Beauty World tarafından her yıl düzenlenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi bu sene açıklandı ve üç Türk isim listede yer aldı. Anketin ilk 30 güzeli belirleyen listede Türk ünlülerin sıralamaları da dikkat çekici oldu. Dünya genelinden yapılan oylama ile belirlenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde bu yıl Türk kadınlarının da etkileyici güzellikleri görülmüş oldu. Türkiye'den üç ünlü isim, ilk 30 güzel arasına girmeyi başardı. İşte listede yer alan isimler...