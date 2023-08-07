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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden Arto'dan şikayetçi olmuştu. Şıkel hakkında, "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğren, insan adaplı olur. Hadsiz! Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, pislik" diyen Arto'ya 1 milyonluk tazminat davası açmıştı. Başlattığı hukuk savaşını kazanan Şıkel'in parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıktı. Arto'nun 3 aracına ve banka hesaplarına el konularak paranın tahsil edildiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:06
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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

Ünlü manken Çağla Şikel, YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti.

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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

Şikel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şikel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

'KADINLIĞIMI VE ANNELİĞİMİ AŞAĞILADI'

Çağla Şikel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.

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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

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Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

ATK Yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şikel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.