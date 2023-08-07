Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı! Arto’nun mal varlığına el konuldu

Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden Arto'dan şikayetçi olmuştu. Şıkel hakkında, "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğren, insan adaplı olur. Hadsiz! Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, pislik" diyen Arto'ya 1 milyonluk tazminat davası açmıştı. Başlattığı hukuk savaşını kazanan Şıkel'in parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıktı. Arto'nun 3 aracına ve banka hesaplarına el konularak paranın tahsil edildiği öğrenildi