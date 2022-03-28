28 Mart 2022, Pazartesi
Aydemir Akbaş’tan Bergen eleştirisi: Yüzüne kezzap atılmış enteresan bir tarafı yok
Eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürülen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatı 'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından yeniden gündem oldu. Acılarla dolu hayatının anlatıldığı film gişede rekor kırmaya doğru ilerlerken Aydemir Akbaş'dan şaşırtan bir açıklama geldi. "Bergen'in şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı?" dedi.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:08
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