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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay'ın kopyası oldu

13 yıl boyunca evli kalan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu birliktelikten iki çocuğu oldu. Kızları İrem ta bir genç kız olurken oğulları Ömer ise 13 yaşına bastı. Şener oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yazdığı not dikkat çekerken Ömer'in şimdiden annesinin boyunu geçtiği görüldü. Lisanslı basketbolcu olan Ömer'in babasının kopyası olması dikkat çekti. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:10
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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay’ın kopyası oldu

Eski manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay’ın kopyası oldu

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay’ın kopyası oldu

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer dün 13 yaşına bastı.

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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay’ın kopyası oldu

Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener, oğlunun yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay’ın kopyası oldu

"Canım Ömer'im iyi ki doğdun, ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum. Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum"