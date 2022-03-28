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Demet Şener’in oğlu Ömer boyunu geçti! İbrahim Kutluay'ın kopyası oldu
13 yıl boyunca evli kalan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu birliktelikten iki çocuğu oldu. Kızları İrem ta bir genç kız olurken oğulları Ömer ise 13 yaşına bastı. Şener oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yazdığı not dikkat çekerken Ömer'in şimdiden annesinin boyunu geçtiği görüldü. Lisanslı basketbolcu olan Ömer'in babasının kopyası olması dikkat çekti. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:09Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:10