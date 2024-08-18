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Haberler Galeri Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Türk sinemasının önemli figürlerinden olan ve Kolpaçino film serisinde hayat verdiği "Sabri Abi" karakteriyle hafızalarda yer edinen Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş'a Galatasaray Lisesi'nde cenaze töreni düzenlenirken; törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer gibi birçok isim yer aldı.

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:57
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun." dedi.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı

Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu." değerlendirmesinde bulundu.