18 Ağustos 2024, Pazar
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katıldı
Türk sinemasının önemli figürlerinden olan ve Kolpaçino film serisinde hayat verdiği "Sabri Abi" karakteriyle hafızalarda yer edinen Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş'a Galatasaray Lisesi'nde cenaze töreni düzenlenirken; törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer gibi birçok isim yer aldı.
Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:57