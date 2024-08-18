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53'lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: "Kan grubunuz eğer..."

Son dönemlerde kilolarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Şafak Sezer, kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemle merak konusu oldu. Popülerleşen kan grubuna göre beslenme programını tercih eden Sezer, bu yöntemi kullanarak sadece bir hafta içinde 8 kilo vermeyi başardı. Fit görünümüyle gündemde olan Şafak Sezer'in hangi beslenme programını uyguladığı ve bu sürecin detayları haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:26
53’lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: Kan grubunuz eğer...

Ünlü komedyen Şafak Sezer, son dönemdeki hızlı kilo kaybıyla dikkat çekiyor. Sadece 8 gün içinde 8 kilo veren Sezer, bu etkileyici başarısını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti. Peki, ünlü oyuncunun bu hızlı kilo verme sürecinin arkasında yatan sır ne? İşte Şafak Sezer'in kilo verme yolculuğu ve merak edilen detaylar...

53’lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: Kan grubunuz eğer...

Kan Grubuna Göre Beslenme: Şafak Sezer'in Tercihi

Şafak Sezer, kilo verme sürecinde kan grubuna göre beslenme yöntemini tercih etti. Bu diyet prensipleri doğrultusunda, Sezer yaptığı açıklamada "Kan gruplarına göre beslenme yönetimine dikkat ediyorum. Gerçekten de fazla yemediğin sürece zayıflatıyor," ifadelerini kullandı.

53’lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: Kan grubunuz eğer...

Kan Grubuna Göre Diyet: Detaylar ve Örnek Menü

Kan grubuna göre diyetler, kişinin metabolizma yapısına ve genetik özelliklerine uygun beslenme düzenleri sunarak etkili sonuçlar hedefliyor. İşte bazı kan gruplarına yönelik örnek diyet programları:

53’lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: Kan grubunuz eğer...

A Grubu İçin Diyet:

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta veya ızgara tavuk göğsü, tam buğday ekmeği, ıspanak salatası, yeşil çay.
Öğle: Izgara tavuk veya balık, kepekli bulgur pilavı, zeytinyağlı yeşil salata, yoğurt.

53’lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: Kan grubunuz eğer...

Ara Öğün: Badem veya ceviz, bir meyve.
Akşam: Sebzeli mercimek çorbası, ızgara sebze, kepekli ekmek, kefir.