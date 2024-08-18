18 Ağustos 2024, Pazar
53'lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: "Kan grubunuz eğer..."
Son dönemlerde kilolarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Şafak Sezer, kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemle merak konusu oldu. Popülerleşen kan grubuna göre beslenme programını tercih eden Sezer, bu yöntemi kullanarak sadece bir hafta içinde 8 kilo vermeyi başardı. Fit görünümüyle gündemde olan Şafak Sezer'in hangi beslenme programını uyguladığı ve bu sürecin detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:26