53'lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: "Kan grubunuz eğer..."

Kan Grubuna Göre Beslenme: Şafak Sezer'in Tercihi

Şafak Sezer, kilo verme sürecinde kan grubuna göre beslenme yöntemini tercih etti. Bu diyet prensipleri doğrultusunda, Sezer yaptığı açıklamada "Kan gruplarına göre beslenme yönetimine dikkat ediyorum. Gerçekten de fazla yemediğin sürece zayıflatıyor," ifadelerini kullandı.