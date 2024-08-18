19 Ağustos 2024, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yeliz Hazal Demir adlı yarışmacı sosyal medya ile ilgilendiğini ve içerik ürettiğini söyledi. Ancak genç yarışmacı gelen sesli soruda tıkandı. Cevabı içinde geçen popüler bir şarkının çaldığı sesli soruda 2 joker hakkı kullanan yarışmacı şaşkına çevirdi. O anlarda sunucu Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı. İşte o anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:33