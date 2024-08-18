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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yeliz Hazal Demir adlı yarışmacı sosyal medya ile ilgilendiğini ve içerik ürettiğini söyledi. Ancak genç yarışmacı gelen sesli soruda tıkandı. Cevabı içinde geçen popüler bir şarkının çaldığı sesli soruda 2 joker hakkı kullanan yarışmacı şaşkına çevirdi. O anlarda sunucu Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı. İşte o anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:33
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi..

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 2. sınıf öğrencisi olan Yeliz Hazal Demir adlı yarışmacı şaşkına çevirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

İçerik üreticisi olduğunu ve sosyal medya ile uğraştığını söyleyen Demir, "Akım ne varsa ona göre hareket ediyorum" dedi ancak popüler bir şarkı olan ve cevabı içinde geçen sesli soruda 2 joker kullandı.

20 bin TL değerindeki soru ise şu şekilde

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

Yeliz Hazal Demir adlı yarışmacının 20 bin TL değerindeki sorusu ise şu şekilde:

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

Sabrina Carpenter'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir?

A-Caramel macchiato
B-Americano
C-Latte
D-Espresso