Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkına döndü! Cevabı şarkıda geçen sesli soruya 2 joker kullandı

İçerik üreticisi olduğunu ve sosyal medya ile uğraştığını söyleyen Demir, "Akım ne varsa ona göre hareket ediyorum" dedi ancak popüler bir şarkı olan ve cevabı içinde geçen sesli soruda 2 joker kullandı.

20 bin TL değerindeki soru ise şu şekilde