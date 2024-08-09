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Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri ünlü oyuncu için telaşlanırken, Açıkalın'ın eşi sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. İşte Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:02
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'dan gelen haber sevenlerini telaşlandırdı.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Bir dönem atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Peker Açıkalın, yaşadığı sağlık sorunlarıyla sebebiyle gündeme geldi.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönmüştü.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edildi.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...

İddiaların ardından Açıklan'ın eşi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.