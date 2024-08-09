09 Ağustos 2024, Cuma
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşinden iddialara yanıt...
Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri ünlü oyuncu için telaşlanırken, Açıkalın'ın eşi sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. İşte Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:02