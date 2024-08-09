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Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş'tan kötü haber geldi. 61 yaşındaki sanatçı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevilen şarkıcının kızı, babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinden dua istedi. Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut, siz sevenlerinden dua bekliyorum" derken babasının son hali dikkat çekti. İşte Ankaralı Turgut'un sağlık durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:31
Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının kızı, babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinden dua istedi.

Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

KIZI DUA İSTEDİ

Çocukları, Ankaralı Turgut'un hastalığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum." dedi.

Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

Öte yandan ünlü şarkıcının hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini üzdü.

Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...

Tüm bunların ardından Turgut'un yaşı da merak konusu oldu. İşte Ankaralı Turgut başta olmak üzere ünlürin yaşları...