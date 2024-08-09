09 Ağustos 2024, Cuma
Ankaralı Turgut sevenlerini üzdü! Kızı son halini paylaştı! Hastanede...
Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş'tan kötü haber geldi. 61 yaşındaki sanatçı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevilen şarkıcının kızı, babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinden dua istedi. Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut, siz sevenlerinden dua bekliyorum" derken babasının son hali dikkat çekti. İşte Ankaralı Turgut'un sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:31