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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezonu, heyecan dolu gelişmelerle geri dönüyor. İki yeni oyuncunun kadroya katılması, dizinin enerjisini artıracak ve hikayeyi daha da zenginleştirecek. Yeni karakterlerin hangi rolleri üstleneceği ve dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, dizinin hayranları heyecanla bekledikleri anları yaşamaya başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:37
Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonuyla izleyicilerine sürprizler sunmaya hazırlanıyor. Diziye, yeni oyuncuların katılmasıyla birlikte kadro daha da güçlendi. Yeni transferlerle dizinin dinamiğini artırmayı ve izleyici kitlesini genişletmeyi hedefleyen yapım, karakterler hakkında ilk bilgiler sızdı. 3. sezonda gelecek oyunular ve yaşanacaklar merak konusu. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

"Kızılcık Şerbeti" Dizisinin Üçüncü Sezonuna Yeni Katkılar

Gold Film'in Show TV için hazırladığı popüler dizi "Kızılcık Şerbeti"nin üçüncü sezon çekimleri heyecanla bekleniyor. Dizinin kadrosuna, geçen sezonun büyük beğeni toplayan yapımlarından biri olan Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği projeye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Fırat Çelik Kadroya Dahil Oldu

Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden ikisinde de imzası bulunan yapımcı Faruk Turgut'un liderliğindeki dizinin kadrosuna, başarılı oyuncu Fırat Çelik dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı dizide Fırat Çelik, "Cemal" karakterini canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

Cemal'in Rolü ve Hikayeye Etkisi

Dizinin yeni sezonunda Cemal karakterinin, geçen sezonun etkileyici finalinin ardından, büyük aşkı Ömer'in (Barış Kılıç) eski damadının yeni eşi Görkem'le yaşadığı ilişkiyi öğrenen Kıvılcım'ın (Şebnem Bozoklu) hayatına nasıl dokunacağı merak konusu.