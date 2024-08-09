09 Ağustos 2024, Cuma
Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…
Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezonu, heyecan dolu gelişmelerle geri dönüyor. İki yeni oyuncunun kadroya katılması, dizinin enerjisini artıracak ve hikayeyi daha da zenginleştirecek. Yeni karakterlerin hangi rolleri üstleneceği ve dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, dizinin hayranları heyecanla bekledikleri anları yaşamaya başlayacak.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:37