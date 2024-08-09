Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karıştıracak yeni başrol: Tüm dengeler bir anda…

"Kızılcık Şerbeti" Dizisinin Üçüncü Sezonuna Yeni Katkılar

Gold Film'in Show TV için hazırladığı popüler dizi "Kızılcık Şerbeti"nin üçüncü sezon çekimleri heyecanla bekleniyor. Dizinin kadrosuna, geçen sezonun büyük beğeni toplayan yapımlarından biri olan Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği projeye yeni bir oyuncu daha katıldı.

