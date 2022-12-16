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Haberler Galeri Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

Avatar 2: Suyun Yolu sinemalara geldi mi sorusunun cevabı merak konusu olurken serinin hayranları şimdiden devam filmlerinin gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Görsel efektleriyle adeta bambaşka bir dünyaya kapı aralayan Avatar 2'nin konusu ne? Oyuncuları kimler? Avatar 2 filmi kaç dakika sürüyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 16:20
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Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

Avatar 2: Suyun Yolu sinema filmi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İlk filminin ardından akıllarda yer edinen ve adından yıllarca söz ettirmeyi başaran Avatar 2: Suyun Yolu filmi izleyicilerine görsel bir şölen sunuyor. Filmin hayranları arama motorlarında "Avatar 2: Suyun Yolusinemalara geldi mi?", "Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor?" sorularını araştırıyor. İşte cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

AVATAR 2 SİNEMALARA GELDİ Mİ?

Avatar 2: Suyun Yolu filmi 16 Aralık Cuma günü itibarıyla sinemalardaki yerini aldı.

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Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

AVATAR SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de gösterime girmesi bekleniyor.

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Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

KONUSU NE?

Avatar:The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek. Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

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Avatar 2: SUYUN YOLU sinemalara geldi mi? Avatar 2 konusu ne, kaç dakika sürüyor? Oyuncuları kimler? Avatar kaç seri olacak?

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.