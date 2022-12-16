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Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Yalı Çapkını dizisi son zamanların en beğenilen yapımları arasında karşımıza çıkıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizinin hikayesi kadar oyuncuları da oldukça dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nda Asuman karakterini canlandıran Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun da kardeşiymiş…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 16:57
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Yalı Çapkını dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken oyuncuları da merak edilip araştırılıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu Yalı Çapkını'nda evin büyük gelini Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa süre içinde seyircilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalıştığı anlar damga vurdu.

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Yalı Çapkını dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo'yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.

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Yalı Çapkını dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Seçerler'in kocası bakın kim çıktı? Meğer kardeşi de oyuncuymuş…

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Yalı Çapkını dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

İşte Öznur Seçerler'in eşi…