Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Yalı Çapkını dizisi son zamanların en beğenilen yapımları arasında karşımıza çıkıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizinin hikayesi kadar oyuncuları da oldukça dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nda Asuman karakterini canlandıran Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun da kardeşiymiş…