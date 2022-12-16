Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu çift 2017 yılında dünyaevine girdi. Ardından da evliliklerini oğulları Karan ile taçlandırdı. Şimdilerde ikinci bebekleri kucaklarına almak için gün sayan çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'i jest üstüne jeste boğuyor. Son olarak Özçivit'in 10 milyonluk hediyesi düşman çatlatmıştı. Geçen gün karnı burnunda Fahriye Evcen AVM turunda objektiflere yakalandı! Evcen, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o anlar…