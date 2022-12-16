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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu çift 2017 yılında dünyaevine girdi. Ardından da evliliklerini oğulları Karan ile taçlandırdı. Şimdilerde ikinci bebekleri kucaklarına almak için gün sayan çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'i jest üstüne jeste boğuyor. Son olarak Özçivit'in 10 milyonluk hediyesi düşman çatlatmıştı. Geçen gün karnı burnunda Fahriye Evcen AVM turunda objektiflere yakalandı! Evcen, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:43
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

2. bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen geçen gün AVM turunda görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Evcen, dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaşarak ürünlere göz attı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetinen Fahriye Evcen, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak, alışveriş turuna yemek molası verdi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

Ünlü oyuncu, akşam saatlerine kadar yaptığı alışverişin ardından AVM'den tek başına ayrıldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 2. bebek heyecanı! Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen AVM turunda böyle görüntülendi…

İŞTE HAMİLELİK ŞIKLIĞI…

Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı ve tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.