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Haberler Galeri Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

7'den 77'ye birçoğumuzun gönlünde Yeşilçam filmleri taht kurdu ve hala severek izlenmeye de devam ediliyor. Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı o filmler adeta toplumun hafızasına kazınmış durumda… Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 01:03
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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.