Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...

7'den 77'ye birçoğumuzun gönlünde Yeşilçam filmleri taht kurdu ve hala severek izlenmeye de devam ediliyor. Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı o filmler adeta toplumun hafızasına kazınmış durumda… Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...