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Yeşilçam'da o an! Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi | Kemal Sunal, Şener Şen...
7'den 77'ye birçoğumuzun gönlünde Yeşilçam filmleri taht kurdu ve hala severek izlenmeye de devam ediliyor. Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı o filmler adeta toplumun hafızasına kazınmış durumda… Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 01:03
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