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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!
ATV'nin sevilen sunucusu Müge Anlı, Altın Kelebek'de 2 ödüle layık görüldü. 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, 13 yıldır sürdürdüğü programı ile rekor kırmaya, ödülleri toplamaya devam ediyor. Katilleri, kayıpları ve suç şebekelerinin çökertilmesinde büyük pay sahibi olan Müge Anlı, Altın Kelebek'de 2 ödül aldı.
Giriş Tarihi: 05.07.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 21:09
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