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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

ATV'nin sevilen sunucusu Müge Anlı, Altın Kelebek'de 2 ödüle layık görüldü. 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, 13 yıldır sürdürdüğü programı ile rekor kırmaya, ödülleri toplamaya devam ediyor. Katilleri, kayıpları ve suç şebekelerinin çökertilmesinde büyük pay sahibi olan Müge Anlı, Altın Kelebek'de 2 ödül aldı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 21:09
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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı.

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

En İyi Gündüz Kuşağı Programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

En İyi Kadın Sunucu

Müge Anlı