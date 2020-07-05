ATV'nin yıldızı Müge Anlı 2 ödül birden aldı! Altın Kelebek'de Müge Anlı'ya 2 ödül!

Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.