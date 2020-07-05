TL'deki bu detay 30.000 TL kazandırdı! Milyoner devam ederken milyonlar cüzdanını kurcaladı

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in bu geceki bölümüne Türk Lirası sorusu damga vurdu. Yarışmacıya yöneltilen soru üzerine milyonlar cüzdanına sarılıp Türk Lirası üzerindeki detayı aradı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 02:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 02:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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