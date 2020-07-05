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Haberler Galeri 46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahibini buldu. En iyilerin belli olduğu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği akşamda kimlerin ödül aldığı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 23:25
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46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? En iyilerin belli olduğu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği akşamda kimlerin ödül aldığı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahibini buldu.Peki, 46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

- Ebru Şahin- İlayda Alişan-Alina Boz (Urla)

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46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

ECEM ERKEK

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46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

ONUR BULDU

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46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

EN İYİ KADIN OYUNCU

EBRU ŞAHİN