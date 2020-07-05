46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? İşte kazananlar listesi...

46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahibini buldu. En iyilerin belli olduğu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği akşamda kimlerin ödül aldığı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek kim hangi ödülü aldı? Altın Kelebek ödülünde kimler ödül aldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 23:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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