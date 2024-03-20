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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"'da 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzellik ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Törer'in hayatına dair yapılan araştırmalar ilginç bir detayı gün yüzüne çıkardı! Abla-kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte, Özge Törer'in merak edilen kardeşi...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:58
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimleri bulunduran dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Törer özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

Başarılı oyuncunun erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

Dizinin Bala Hatun'u olarak tanınan Özge Törer'in gerçek hayattaki kardeşi bakın kimmiş...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...