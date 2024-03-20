Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in erkek kardeşine bakın! Yan yana gören hayret etti! Meğer ablası...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"'da 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzellik ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Törer'in hayatına dair yapılan araştırmalar ilginç bir detayı gün yüzüne çıkardı! Abla-kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte, Özge Törer'in merak edilen kardeşi...