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Haberler Galeri ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

Yapımını Limon Film'in, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken "Hakim" dizisi için geri sayım başladı. 4 Nisan Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak "Hakim" dizisinin konusu ne? "Hakim" dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:49
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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

ATV'nin yeni dizisi "Hakim" reyting rekorları kırmaya geliyor. Peki "Hakim" dizisinin konusu ne? Hakim dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? "Hakim" dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler....

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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

HAKİM 1.BÖLÜM ÖZETİ:

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMAN

1.bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/hakim/1-bolum-5-fragman/izle

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ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor

Yapımını Limon Film, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği Hakim'in yönetmenliğini, Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.