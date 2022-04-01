01 Nisan 2022, Cuma
ATV’nin yeni dizisi Hakim 4 Nisan’da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor
Yapımını Limon Film'in, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken "Hakim" dizisi için geri sayım başladı. 4 Nisan Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak "Hakim" dizisinin konusu ne? "Hakim" dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:49
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