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Haberler Galeri atv’nin iddialı dizisi Safir izleyicilerini ekrana kilitledi

atv’nin iddialı dizisi Safir izleyicilerini ekrana kilitledi

Yeni sezonun iddialı dizisi Safir, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden de düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin dördüncü bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 11:50
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atv’nin iddialı dizisi “Safir” izleyicilerini ekrana kilitledi

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv’nin iddialı dizisi “Safir” izleyicilerini ekrana kilitledi

DİZİNİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Feraye, Yaman'ın elinden kurtulmak için Ateş'le birlikte olduk der. Cemile de Feraye'nin onu abisiyle aldattığını söyleyip Yaman'ı iyice doldurur.

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atv’nin iddialı dizisi “Safir” izleyicilerini ekrana kilitledi

Bu arada Okan, Melih'i kurtarmak isterken Vural'ın şüphesini üstlerine çeker.

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atv’nin iddialı dizisi “Safir” izleyicilerini ekrana kilitledi

Aleyna, Gülfem'in sözünü dinleyip annesini yok sayar. Cemile ile Aleyna büyük bir kavga ederler. Cemile kızından beklemediği bu tavır karşısında yıkıma uğrar.

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atv’nin iddialı dizisi “Safir” izleyicilerini ekrana kilitledi

Gülfem'den intikam almak için Ateş'in Feraye ile evleneceğini ağzından kaçırmış gibi yapar. Gülfem bunu duyunca deliye döner, karşı çıkar ancak çabası boşunadır.