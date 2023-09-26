26 Eylül 2023, Salı
Mehmet Aslantuğ'un doğum günü paylaşımına Arzum Onan'dan kalpli yorum! "Yeni bir sayfa açıncaya kadar..."
27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanmaya el ele gelmiş ve günlerce konuşulmuşlardı. Ayrılık sonrası ihanet iddialarıyla gündeme gelen eski eşler her hareketleriyle yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde bekar hayatını paylaşan ancak anında silen Aslantuğ konuya açıklık getirirken hemen ardından bir de doğum günü paylaşımı yaptı. Paylaşıma eski eşi Arzum Onan'dan kalpli yorum geldi.
Giriş Tarihi: 26.09.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 13:47
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