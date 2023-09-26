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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ'un doğum günü paylaşımına Arzum Onan'dan kalpli yorum! "Yeni bir sayfa açıncaya kadar..."

Mehmet Aslantuğ'un doğum günü paylaşımına Arzum Onan'dan kalpli yorum! "Yeni bir sayfa açıncaya kadar..."

27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanmaya el ele gelmiş ve günlerce konuşulmuşlardı. Ayrılık sonrası ihanet iddialarıyla gündeme gelen eski eşler her hareketleriyle yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde bekar hayatını paylaşan ancak anında silen Aslantuğ konuya açıklık getirirken hemen ardından bir de doğum günü paylaşımı yaptı. Paylaşıma eski eşi Arzum Onan'dan kalpli yorum geldi.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 13:47
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Mehmet Aslantuğ’un doğum günü paylaşımına Arzum Onan’dan kalpli yorum! Yeni bir sayfa açıncaya kadar...

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, mayıs ayında görülen mahkeme ile tek celsede boşandı.

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Mehmet Aslantuğ’un doğum günü paylaşımına Arzum Onan’dan kalpli yorum! Yeni bir sayfa açıncaya kadar...

Mahkemeye el ele gelen çiftin ayrılık nedeni merak edilirken Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu.

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Mehmet Aslantuğ’un doğum günü paylaşımına Arzum Onan’dan kalpli yorum! Yeni bir sayfa açıncaya kadar...

Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ, "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" demişti.

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Mehmet Aslantuğ’un doğum günü paylaşımına Arzum Onan’dan kalpli yorum! Yeni bir sayfa açıncaya kadar...

"Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim" diyen Aslantuğ, "Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" ifadesini kullanmıştı.

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Mehmet Aslantuğ’un doğum günü paylaşımına Arzum Onan’dan kalpli yorum! Yeni bir sayfa açıncaya kadar...

Arzum Onan'la boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bekar hayatını yayınlamıştı.