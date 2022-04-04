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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun doğum anı eşi Taner Ölmez'e duygusal anlar yaşattı! Ünlüler geçidini aratmayan bir merasimle dünya evine giren Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçen hafta ilk bebekleri Zeynep'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin doktoru o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ünlü çiftin bebeklerini gördükleri duygusal o an…

Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:19
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

Geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı seçen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin ilk bebekleri 'Zeynep' dünyaya geldi.

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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

Çiftin doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları da paylaşıldı.

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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

"TARİFİ EDİLEMEZ BİR MUTLULUK YAŞADIM"

Baba olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez, hastane önünde yaptığı açıklamada "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur" dedi.

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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

Çeşmioğlu'nun doktoru ise sosyal medya hesabından doğum fotoğraflarını paylaştı. Doğum sürecini anlatan doğum doktoru paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ASIL MUCİZENİN DOKTOR DEĞİL 'BABA OLMAK'

Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek."

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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

DUYGUSAL KARELER GÜNDEM OLDU

Eşini doğumda yalnız bırakmayan Taner Ölmez'in gözyaşlarına boğulduğu anlar kısa sürede gündem oldu.