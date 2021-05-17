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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! "O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195'nci bölümünde, kan dökülecek. İlyas'ın oğlunu öldürmesinin ardından intikam almak için harekete geçen Rıdvan, Hızır'ın oğlu Hızır Ali'yi hedef alacak. Haşmet Façalı'nın konuşması sonrası sevenler kavuşurken Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırı nikahı kana bulayacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 13:17
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