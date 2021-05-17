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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! "O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195'nci bölümünde, kan dökülecek. İlyas'ın oğlunu öldürmesinin ardından intikam almak için harekete geçen Rıdvan, Hızır'ın oğlu Hızır Ali'yi hedef alacak. Haşmet Façalı'nın konuşması sonrası sevenler kavuşurken Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırı nikahı kana bulayacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 13:17
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!

Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kanlı nikah! O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!

Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.