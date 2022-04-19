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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

2018 senesinde Eray Sünbül ile dünyaevine giren 48 yaşındaki sunucu Seray Sever anne oldu. 48 yaşındaki sunucu Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Son sunduğu programın sona ermesinin ardından Seray Sever inzivaya çekilmişti. Ünlü sunucu sessizliğini ikiz bebekleri olacağı haberi ile bozmuştu. 3 sene önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile "iyi günde, kötü günde 'evet'" diyen Seray Sever'in, Sofia ve Alya ismini verdiği ikizleri dünyaya geldi.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:24
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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

Sezaryen ile doğum yapan sunucu Seray Sever, ikiz bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına Sofia ve Alya adlarını verdi.

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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

Doğuma günler kala babasını kaybetmesinin acısını yaşadı.

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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

Seray Sever, 8 Mart'ta babasının ölümü ile sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Sever, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

'Babam içimde yaşıyor' diyen Seray Sever, karnı burnunda fotoğraflarının altına şu notu düşmüştü:

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49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu

"Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…"