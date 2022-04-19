19 Nisan 2022, Salı
49 yaşındaki Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı! Sofia ve Alya doğdu
2018 senesinde Eray Sünbül ile dünyaevine giren 48 yaşındaki sunucu Seray Sever anne oldu. 48 yaşındaki sunucu Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Son sunduğu programın sona ermesinin ardından Seray Sever inzivaya çekilmişti. Ünlü sunucu sessizliğini ikiz bebekleri olacağı haberi ile bozmuştu. 3 sene önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile "iyi günde, kötü günde 'evet'" diyen Seray Sever'in, Sofia ve Alya ismini verdiği ikizleri dünyaya geldi.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:24
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