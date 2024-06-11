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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! 'Özcan Deniz zamansız adam'

Selda Alkor, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Asmalı Konak" dizisi, atv ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmıştı. O dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan "Asmalı Konak", izleyicileri etkileyen güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Dizinin efsane oyuncuları 22 yıl sonra bir araya geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:19
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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! ’Özcan Deniz zamansız adam’

Yayınlandığı dönemde damga vuran ve muhteşem senaryosuyla 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Bahar ve Seymenin aşkını konu alan Asmalı Konak dizisinin oyuncuları, yıllar sonra İpek Tuzcoğlu'nun kitap tanıtımında buluştu.

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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! ’Özcan Deniz zamansız adam’

İpek Tuzcuoğlu'nun 'Yarım' adlı şiir kitabının düzenlenen tanıtımına 'Asmalı Konak' dizisinin oyuncuları Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız katıldı.

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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! ’Özcan Deniz zamansız adam’

Özcan Deniz, 'Asmalı Konak'taki rol arkadaşları Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu'yla birlikte, "Kapadokya'da çekilen bir iş kalibresi ne olursa olsun tutuyor. Asmalı Konak bir coğrafyanın kaderini değiştirdi" dedi.

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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! ’Özcan Deniz zamansız adam’

"ÖZCAN DENİZ DE ZAMANSIZ BİR ADAM"

Özcan Deniz, ailesinin yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

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ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! ’Özcan Deniz zamansız adam’

İpek Tuzcuoğlu, "Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam" dedi.