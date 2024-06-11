ATV ekranlarına damga vurmuştu! Asmalı Konak ekibi 22 yıl sonra bir araya geldi! 'Özcan Deniz zamansız adam'

Selda Alkor, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Asmalı Konak" dizisi, atv ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmıştı. O dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan "Asmalı Konak", izleyicileri etkileyen güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Dizinin efsane oyuncuları 22 yıl sonra bir araya geldi. İşte detaylar...