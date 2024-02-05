05 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...

Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şevket Altuğ, Türk sinemasına damga vuran pek çok önemli yapımında rol aldı. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performanslarıyla izleyiciyi güldürdü. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu son haliyle gündem oldu. Oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar eşin de ünlü olduğunu duyunca şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:36
  • 1
  • 122
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam’ın yıldızı...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki 'Şakir' ve "Süper Baba" dizisindeki 'Fiko' karakterleri ile izleyicinin kalbinde taht kurdu. . 2002 yılında "Unutma Beni" adlı dizide yer almasının ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Altuğ, Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alarak sinema dünyasında iz bıraktı. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan oyuncunun son hali merak konusu oldu. İşte Şevket Altuğ'un son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 122
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam’ın yıldızı...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

  • 3
  • 122
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam’ın yıldızı...

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ doğum gününü bu paylaşımla kutladı. Altuğ, paylaşımına, "80'i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

  • 4
  • 122
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam’ın yıldızı...

Şevket Altuğ, 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlendi. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu. Usta oyuncunun eşi Jale Altuğu ise Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandırmıştı.

  • 5
  • 122
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam’ın yıldızı...

İşte başta Şevket Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.