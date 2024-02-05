Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şevket Altuğ, Türk sinemasına damga vuran pek çok önemli yapımında rol aldı. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performanslarıyla izleyiciyi güldürdü. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu son haliyle gündem oldu. Oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar eşin de ünlü olduğunu duyunca şaştı kaldı!