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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye'de 3. sezon iddiaları! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Atiye'de 3. sezon iddiaları! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devame diyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan dizinin çekimlere başladığı iddia edilmişti. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Son açıklama dizinin başrol oyuncularından Beren Saat'ten geldi. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:23
Atiye 3. sezon tarihi belli oldu mu? Göbeklitepe'de geçen hikayeyi konu edinen Atiye dizisinin 3. sezon çekimlerinin başladığı iddia edilmişti. Dizinin hayranları, üçüncü sezon ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri pandemi nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEREN SAAT'TEN AÇIKLAMA
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır. Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır. Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.