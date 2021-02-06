Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! Bir de böyle görün...

Son yılların en çok konuşulan oyuncusu olan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemden düşmeyen Erçel, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri haline gelen Hande Erçel, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...